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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Sokak ortasında vuruldu

Sokak ortasında vuruldu

Yaralamanın meydana geldiği sokak

Hastane Saldırı 

-Polisin sokakta çalışma yapması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Tabancayla vurularak yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı ADANA

- Adana’da sokak ortasında vurulan bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi 37012 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Ayyıldız sokakta yaya olarak giderken yanına yaklaşın silahlı kişi ya da kişilerin saldırıya uğradı. Ayyıldız tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralandı. Yaralı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayı gerçekleştiren zanlıları bulmak için çalışma başlattı.
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