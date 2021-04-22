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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini öldürdü

Sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini öldürdü

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Sağlık Ekibi Kayınbirader Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Hayatını kaybeden şahsın olay yerindeki fotoğrafı

( SAKARYA )- Enişte-kayınbirader arasındaki kavgada kan aktı- Silahla vurularak ağır yaralanan kayınbirader hastanede hayatını kaybetti SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokak ortasında enişte ile kayınbirader arasında çıkan kavgada kan aktı. Eniştesi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kayınbirader kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 112. Sokak’ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Semih Özmen ile ablasının eşi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma esnasında silahını çıkartan enişte A.A., kayınbiraderi Semih Özmen’e ateş açtı. Kasığından vurulan Özmen kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince enişte A.A. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince yaralı Semih Özmen yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kasığından vurulan Özmen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Semih Özmen’in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı. Kayınbiraderini öldüren şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemeler esnasında yerde bulunan mermi kovanlarının yanı sıra kabzası olmayan pala benzeri kesici alette dikkatlerden kaçmadı.
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