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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokak ortasında sırayla meydan dayağı kamerada

Sokak ortasında sırayla meydan dayağı kamerada

Gence bir kişinin saldırma anı

Meydan Dayağı Psikoloji Kamera Psikolojik Rahatsızlık Cep Telefonu 

-Diğer kişinin yere yatırıp sopayla darp etme anı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da bir kişi sokak ortasında iki kişi tarafından tekme tokat ve sopayla darp edildi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz gün, Kepez ilçesine bağlı Varsak Aktoprak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen bir kişi, sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 kişiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada karşı taraftaki bir kişi tekme tokat, bir diğeri de genci yere yatırıp sopayla defalarca darp etti. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, üçüncü kişinin ise tüm olan biteni izlediği görüldü.
(SM-
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