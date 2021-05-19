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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

Silahların patladığı an (cep telefonu)

Hastane Çatışma Silahlı Kavga Silahlı Çatışma Cep Telefonu 

-Polisin müdahAlesi (Cep telefonu)
-Olay yerinden genel ve detaylar
-Kavgada kullanılan silahlardan detaylar
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( KARS )- Silahlı kavga anı kamerada KARS

- Kars’ta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavga da 2 kişi yaralandı. Silahlı kavga anı cep telefonuyla kaydedildi. Olay saat 11.30 sularında merkez Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan 2 kişi caddede karşılaşınca silahlar çekildi. Pompalı tüfek ve silahların ateşlendiği kavgada kavgaya karışan tarafların 2’si de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, kavganın büyümesini polisin müdahalesi önledi. Atatürk Caddesi’nde silahların ateşlendiği kavga cep telefonuyla anbean kaydedildi. Cep telefonuna yansıyan kavga anı kısa süreli paniğe neden oldu. Öte yandan polisin soğuk kanlı olması ve olaya anında müdahale etmesi kavganın daha da büyümesini engelledi. Kavga karışan ve isimleri öğrenilemeyen yaralıların kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (KRS-AT)
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