Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen adamın katili yakalandı

Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen adamın katili yakalandı

Olay yerinden görüntüler

Adli Kontrol Jandarma Katil Zanlısı Harekete Geç Pompalı Tüfek 

-Şüphelilerin sevkinden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de yürüdüğü sırada pompalı tüfekle vurularak öldürülen Metin Zeybek’in katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı. 27 Ocak günü 17.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine, İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde Metin Zeybek’in (68), sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ihbarı geldi. Olay üzerine harekete geçen Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) dedektiflerinin titiz çalışmaları sonucunda Zeybek’in katil zanlısı yakalandı. Jandarma ekipleri, şüpheliler U.K. ve S.B.’nin saklandıkları adresleri tespit ederek harekete geçti. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan U.K. ve S.B. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Katil zanlısı U.K. tutuklanarak Aliağa 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı