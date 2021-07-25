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Sokak ortasında öldürülen Hakan Durmaz olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokak ortasında öldürülen Hakan Durmaz olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Sokak ortasında öldürülen Hakan Durmaz olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Cenaze Aracı Gözaltı Polis Ekipleri 


- Gaziantep'te 3 gün önce köpeğini gezdirmek için çıktığı sokakta husumetlileri tarafından silahla vurulan 35 yaşındaki Hakan Durmaz'ınöldürülmesi olayında 2 kişi gözaltına alındı Olay, Osmangazi Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22.07.2021 tarihi akşam saatlerinde dogo cinsi köpeğini gezdirmeye çıkaran Hakan Durmaz (35) bir süre köpeğini gezdirdikten sonra Gaziantep Üniversitesi önüne geldi. Üniversitenin ön giriş kapısına geldiği esnada yanında ticari bir araç duran Durmaz’ın üzerine araç içinden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kafasına kurşun isabet eden Durmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durmaz’a saldıran kimliği belirsiz kişiler araçla olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Durmaz’a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Durmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 2 şüphelide yakalandı Olay sonrası geniş çaplı incelemelerini sürdüren Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahı ateşleyen G.Y. ve beraberinde araç içerisinde bulunan C.K. isimli şüphelilerin olduğunu tespit etti. Şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli C.K.’yi 23.07.2021 tarihinde diğer şüpheli G.Y.’yi ise 25.07.2021 tarihinde yapılan operasyon gözaltına aldı. Şüphelilerden C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli G.Y.’nin yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Cinayet şüphelilerinin yakalanmasının ardından açıklamada bulunan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, “ 22.07.2021 Perşembe günü 15 Temmuz Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda H.D. isimli şahıs, bulvarda bekleme yapan bir aracın içerisinden açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Emniyet Müdürlüğümüzce olayın aydınlatılmasına ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde faillerin, silahı ateşleyen G.Y. ve beraberinde araç içerisinde bulunan C.K isimli şüpheliler olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerden C.K 23.07.2021 Cuma günü yakalanmış ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmış, diğer şüpheli G.Y ise 25.07.2021 Pazar günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı. Köpeği sahibinin başından ayrılmamıştı Hayatını kaybeden Hakan Durmaz’ın köpeği ise olay sonrası Durmaz’ın cenazesinin başından ayrılmamıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması esnasında sürekli sahibini seyreden köpekle polis ekipleri ilgilenmiş, Durmaz’ın cesedinin cenaze aracına alınmasını dikkatle izleyen köpeğe polisler su vermişti. (AD-SD-
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