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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sokak ortasında öldüresiye dövülen Emriye Metoğlu: 'Senaryolar üzerine kendisini savunmaya çalıştı'

Sokak ortasında öldüresiye dövülen Emriye Metoğlu: 'Senaryolar üzerine kendisini savunmaya çalıştı'

Emriye Metoğlu açıklama

Allah Ameliyat 

-arşiv görüntüler

( SAMSUN ) Sokak ortasında öldüresiye dövülen Emriye Metoğlu: "Senaryolar üzerine kendisini savunmaya çalıştı"- "Mahkemede ben ameliyatlı olduğunu bilmiyordum, kasıtlı olarak vurmadım" dedi.
"Alkolün altına sığınarak, kendisini haklı çıkarak şeyler saçmalayarak kendisini savundu"- "Dimdik girdim gibi dimdik çıktım. 11 Mayıs'ta da daha rahat bir şekilde çıkacağım inşallah"- "Hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum"- "Bu olanlar sadece çocuk için olmadı"
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