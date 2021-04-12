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( SAMSUN ) Sokak ortasında öldüresiye dövülen Emriye Metoğlu: "Senaryolar üzerine kendisini savunmaya çalıştı"- "Mahkemede ben ameliyatlı olduğunu bilmiyordum, kasıtlı olarak vurmadım" dedi.

"Alkolün altına sığınarak, kendisini haklı çıkarak şeyler saçmalayarak kendisini savundu"- "Dimdik girdim gibi dimdik çıktım. 11 Mayıs'ta da daha rahat bir şekilde çıkacağım inşallah"- "Hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum"- "Bu olanlar sadece çocuk için olmadı"



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