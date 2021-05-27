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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sokak ortasında komşusunu öldüren zanlı yakalandı

Sokak ortasında komşusunu öldüren zanlı yakalandı

Olay yerinden görüntü

Alacak Verecek Meselesi Bıçaklı Kavga Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 

-Yaralı şahsa vatandaşların müdahale etmesi
-Olay yerinden görüntü
-Cinayet zanlısının emniyetten çıkışı
-Arabaya bindirilmesi
-Adliyeye götürülmesi

( MERSİN ) -- Mersin'de alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, sokak ortasında komşusunu öldüren bir kişi, yapılan çalışma sonucunda gözaltına alındı MERSİN

- Mersin'de alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, sokak ortasında komşusunu öldüren şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde Müslüm Pater (27) ile Sait K. (27) arasında, geçmişe dayalı alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki komşu arasında bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, sol üst göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Müslüm Peter, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine çalışma başlatan Mersin il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın bulunduğu adresi tespit edilen ekipler, yaptığı operasyonla cinayet zanlısını kıs kıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. (KRY-
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