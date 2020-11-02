Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet kamerada

-Kadının elindeki çanta ile vurması

-Tokatlar savurması

-damat gelini dövdü haberinin arşiv görüntüleri eklendi



( HATAY )- Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdı HATAY



- Hatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu. Olay, Kırıkhan ilçesi Kanatlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tartışan bir kadın ve bir erkeği gören çevredekiler olayı amatör kamera ile kayda aldı. Dakikalar süren tartışmada kadın, karşısında bulunan erkeğe çantasıyla vurdu. Bir kaç defa da tokatlar savuran kadına karşı erkek herhangi bir girişimde bulunmazken, kadının uzaklaşmasıyla olay son buldu. Dün Belen ilçesinde bir damat, geline şiddet uygulayarak gözaltına alınmıştı. (İSM-



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