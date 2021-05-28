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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Sokak ortasında eski eşini darp etmişti, adliyeye sevk edildi

Sokak ortasında eski eşini darp etmişti, adliyeye sevk edildi

- Olaya ilişkin cep telefonu görüntüler

Akalan Cep Telefonu Avcılık Irak Trol 

- - Şüpheli O.Ö.'nün emniyetten çıkarılması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Yunusemre ilçesinde eski eşini sokak ortasında feci şekilde döven şahıs, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandıktan sonra dün gece sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde yeniden gözaltı kararı çıkarılması sonrası yakalanan O.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Aynıali Mahallesi’nde eski eşi A.E.(22)’yi sokak ortasında darp eden O.Ö. (29), Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gece saatlerinde ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen O.Ö. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde yeniden gözaltı kararı çıkarılan O.Ö., evinde yakalanarak önce sağlık kontrolleri yapılmak üzere Manisa Şehir Hastanesine getirildi.
Buradaki sağlık kontrollerinin ardından O.Ö., ifadesi alınmak üzere Yunusemre Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine getirildi.
Buradaki işlemleri tamamlanan O.Ö., tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Öte yandan eki eşinin şiddetine uğrayan A.E., eski eşi O.Ö.'den şikayetçi olurken, O.Ö. hakkında da uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi. Olayın geçmişi Olay, 27 Mayıs akşam saatlerinde Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Aynıali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.Ö. (29) ile eski eşi A.E. (22) isimli kadın sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö., eski eşi A.E.’yi sokak ortasında yumruklamaya başladı.
Uzun süre O.Ö.’nün darbelerine maruz kalan A.E. daha fazla dayanamayarak yere düştü. Talihsiz kadının yere düşmesine aldırmayan O.Ö., vicdansızca kadını yerde tekmelemeye başladı.
Uzun süre O.Ö.’nün darbelerine maruz kalan A.E. tüm çabalarına rağmen kendini kurtaramadı. Öte yandan balkondaki bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde O.Ö.’nün, A.E.’yi tekme tokat dövdüğü sırada bazı vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp geçerken, bir iş yerinin önünde oturan iki kişinin de duyarsızca olaya sırtlarını dönmesi dikkat çekti. (AY-
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