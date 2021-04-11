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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokak ortasında darp edilen kişinin bu defa vatandaşlara saldırırken görüntüleri ortaya çıktı

Sokak ortasında darp edilen kişinin bu defa vatandaşlara saldırırken görüntüleri ortaya çıktı

Kişinin alkol kutusuyla müzik eşliğinde oynaması

Psikoloji Kamera Psikolojik Rahatsızlık Cep Telefonu Saldırı 

-Ağaç dalıyla vatandaşlara saldırması
-Görüntüler cep telefonu
-sabah geçilen darp edildiği görüntüler eklendi

( ANTALYA ) -- Gencin çevredekilere ağaç dalıyla saldırdığı ve elinde alkol kutusuyla müzik eşliğinde oynadığı görüldü ANTALYA

- Antalya’da sokak ortasında darp edilen kişinin, çevredeki kişilere saldırırken ve elinde alkol kutusuyla oynadığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün Kepez ilçesine bağlı Varsak Aktoprak Mahallesi’nde meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen kişinin sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 kişiyle tartışıp ardından darp edildiği görüntülerin ardından yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dayak yiyen gencin daha önce çevredekilere elinde bir ağaç dalıyla saldırdığı ve alkol kutusuyla müzik eşliğinde dans ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (SM-
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