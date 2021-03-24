Sokak ortasında “çöp poşetli” kavga kamerada

-Tartışma ve kavga

-Çöp poşeti fırlatılmalı

-Saksıya yatırıp dövmesi

-Vatandaşın ayırması



( İSTANBUL )- Fatih’de yabancı uyruklu 2 şahıs sokak ortasında birbirine girdi- Kafasına çöp poşeti fırlatan şahsı saksıya yatırıp darp etti İSTANBUL



- Fatih’te yabancı uyruklu 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Elindeki dolu çöp poşetini karşısındakinin kafasına fırlatan şahıs çıkan kavgada saksıya yatırılarak darp edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Molla Gürani Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yabancı uyruklu iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri diğerine elindeki dolu çöp poşetini kafasına fırlattı. Kafasına çöp poşeti fırlatınca dövüldü Çıkan kavgada kafasına poşet atılan şahıs, diğer şahsı saksıya yatırarak saniyelerce tekme ve yumruklarla darp etti. Yoldan geçen bir vatandaş tarafları ayırırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların emniyete birbirinden şikayette bulunmadığı öğrenildi.



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