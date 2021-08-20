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Sokak ortasında bıçaklı, tekme tokat 'velayet' kavgası kamerada
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Sokak ortasında bıçaklı, tekme tokat 'velayet' kavgası kamerada

Sokak ortasında bıçaklı, tekme tokat 'velayet' kavgası kamerada

Ailelerin kavga anından vatandaş görüntüsü

Savaş Kamera Cep Telefonu Saldırı 

-Olayların arasında kalan çocuk
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Velayeti için kavga edilen çocuk olayların ortasında kaldı İSTANBUL

- Esenyurt’ta boşanmak üzere olan bir çift, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayınca ortalık savaş alanına döndü. İki aile üyelerinin birbirlerine bıçak ve yumruklarla saldırdığı olayda velayeti için kavga edilen çocuksa tartışmanın ortasında tek başına kaldı. İki aile arasında yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre boşanma arifesinde olan çift arasında çocuklarının velayeti konusunda tartışma yaşandı. Tartışmaya çiftlerin aile üyelerinin de katılmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İki aile üyelerini birbirlerine bıçak ve yumruklarla saldırırken velayeti için kavga çıkarttıkları çocukları ise yaşanan olayların tam ortasında tek başına kaldı. Bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşen taraflar çocuğu da alarak evlerine dağıldı. İki aile arasında yaşanan velayet kavgası ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (HP-YM-
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