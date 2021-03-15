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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sokak ortasında bayıltan dayak

Sokak ortasında bayıltan dayak

Grubun kişiye saldırması

Dövme Kamera Kabil Cep Telefonu Dayak 

-tekme tokatlarla dövmesi
-Yere yatırması

( ANTALYA ) -- 5 kişinin 1 kişiyi sokak ortasında tekme tokat dövmeleri cep telefonu kamerasına yansıdı- O anları kayda alan vatandaş, "Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar” diyerek kavgayı özetledi ANTALYA

- Antalya’da sokak ortasında bir kişiyi, 5 kişi tekme ve tokatlarla bayıltana kadar dövdü. Yaklaşık 1 dakika süren dayağın ardından bir ara yere düşüp kendinden geçen adam güçlükle doğrularak bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı mahallesinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı.
Darbeler sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darp etmeye devam etti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o görüntüleri çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntünün sonunda yerden güçlükle kalkabilen aamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.
O anları çeken vatandaş, “Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar” diyerek kavgayı anlattı” (SM-
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