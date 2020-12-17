Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada

- Antalya’da sokak ortasındaki asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı eğlence, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Akşam saatlerinde Antalya’nın Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'nde çekildiği belirtilen görüntüde, sokak ortasında toplanan gençler asker eğlencesi düzenledi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kalabalığın müzik eşliğinde sokak ortasında uzun süre oynadığı görüldü. Gençlerin o eğlencesi ise apartman sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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