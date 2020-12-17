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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada

Sokak ortasında asker eğlencesi kamerada

Gençlerin eğlenmeleri

( ANTALYA ) ANTALYA

Kamera Kalaba Asker Eğlencesi Cep Telefonu 


- Antalya’da sokak ortasındaki asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı eğlence, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Akşam saatlerinde Antalya’nın Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'nde çekildiği belirtilen görüntüde, sokak ortasında toplanan gençler asker eğlencesi düzenledi.
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kalabalığın müzik eşliğinde sokak ortasında uzun süre oynadığı görüldü.
Gençlerin o eğlencesi ise apartman sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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