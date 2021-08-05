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Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı

Sokak ortasında 5 kişiden tekme tokat dayak yedi, yaşananlar kameraya böyle yansıdı

Olay anı görüntüleri

Kamera Sığınma İç Çamaşırı Dayak 

-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Dayak yiyen adam otelin resepsiyonuna saklandı İSTANBUL

- Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde 5 kişi bir adamı feci şekilde dövdü. Yaşanan kavga anlarında dayaktan kaçmak isteyen adam bir otelin resepsiyonuna sığınırken olay anları saniye saniye kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak ortasında bir adamı 5 kişi birden henüz bilinmeyen bir şekilde feci şekilde darp etti. Yaşanan anlarda dakikalarca dayak yiyen adam çareyi bir otelin resepsiyonuna sığınmakta buldu. Otelin içerisine de saldırmaya devam eden zanlılar, şahsın kıyafetlerini ve iç çamaşırını parçaladı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı. (MD-ÖFA
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