Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı

Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı

Müzisyenlerin müzik çalması

Köpek Kamera Cep Telefonu Kaçış Gülme Krizi 

-köpekleri fark etmelweri
-kaçmaları
-Köpeklerin gelmesi
-Vatandaşların gülmesi

( ANTALYA )- Müzisyenlerin kaçışları, görüntüleri çeken vatandaşları gülme krizine soktu ANTALYA

- Antalya’da üzerlerine gelen köpekleri fark edip arkalarına bile bakmadan kaçan sokak müzisyenlerinin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Müzisyenlerin kaçışlarını çeken vatandaşlar ise gülme krizine girdi. Konyaaltı Uluç Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve vatandaşın cep telefonuna yansıyan olayda, sokakta müzik çalan müzisyenler, köpeklerin kendilerine doğru geldiğini fark etti. İlk etapta korkmayan müzisyenler, köpekleri havlayarak üzerlerine doğru koşmaya başladığını görünce, müziklerini yarıda kesip arkalarına bile bakmadan kaçmaya başladı.
Müzisyenler, otomobillerine binip olay yerinden uzaklaşırken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Müzisyenlerin kaçışı, görüntüleri çeken vatandaşları gülme krizine soktu. (SM-
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement