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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokak müzisyenin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek gülümsetti

Sokak müzisyenin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek gülümsetti

Köpekten ve Müzisyenden detay

Köpek Sempatik Sokak Müzisyeni Hayvan 

-Müzisyen Ali Rıza Işıktan Röportaj

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Güneşli havada sırt üstü yatarak şarkıları adeta dinleyen köpeğin keyfine diyecek yok ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de sokak müzisyeni şarkı söylerken sırt üstü yatan ve yanından bir an olsun ayrılmayan köpek görenlerin yoğun ilgisine neden oldu. Eskişehir’in işlek yerlerinden olan Porsuk Bulvarı üzerinde şarkı söyleyen sokak müzisyeni şarkı söylerken yanında yatan sevimli köpek, oradan geçenleri adeta mest etti. Güneşli havada sırt üstü yatarak şarkıları adeta dinleyen köpeğin keyfine diyecek yoktu. Sevimli hayvanın halleri oradan geçen vatandaşların ilgisine neden oldu. Bazı vatandaşlar köpeği severken, bazıları da bu anları cep telefonları ile kayda aldı. “Bu köpeğin müzik kulağı var diyebilirim” Köpeğin sokak müzisyenlerinin yanından ayrılmadığı resmen kendilerini eşlik ettiğini belirten sokak müzisyeni Ali Rıza Işık, “Bu sevimli köpek devamlı gelir yanıma. Müzisyenleri çok sever, arada onları takip ediyor. Hayvanlar sevgiye muhtaçtır, onlar sevildiği yerde bulunurlar. Hayvanları sevmek çok önemlidir. Bence hayvanı seven insanı da sever, ben öyle düşünüyorum. Bu köpeğimiz ise çok sempatik bir köpek. Bu köpeğin müzik kulağı var diyebilirim. Ben şarkı söylerken dinliyor beni, arkada müzisyenler var arada onları dinliyor” diye konuştu.

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