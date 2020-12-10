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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sokak köpeklerinin saldırısıyla marketin önünde yere düşmüştü...Market sahibi konuştu: 'O köpekler burada başıboş dolaşıyordu sonunda saldırdılar'

Sokak köpeklerinin saldırısıyla marketin önünde yere düşmüştü...Market sahibi konuştu: 'O köpekler burada başıboş dolaşıyordu sonunda saldırdılar'

olayın güvenlik kamerası

Sosyal Medya Sokak Köpeği Hastane Güvenlik Kamerası Saldırı 

-market sahibi ile röportaj
-sokaktan görüntü
-detaylar

( ANTALYA ) Sokak köpeklerinin saldırısıyla marketin önünde yere düşmüştü...Market sahibi konuştu: "O köpekler burada başıboş dolaşıyordu sonunda saldırdılar"- Vatandaşın üç köpeğin saldırısıyla yere düşüp tekmelerle kurtulmaya çalıştığı anlar- Market sahibi: "O köpekler burada başıboş dolaşıyordu sonunda saldırdılar" ANTALYA

- Antalya’da bir vatandaş 3 sokak köpeğinin saldırısından güçlükle kurtuldu. İsmi öğrenilemeyen vatandaşın köpeklerle mücadelesi güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken olay işyerinin önünde yaşanan market sahibi, "O köpekler burada başıboş dolaşıyordu. Saldırdılar sonunda" dedi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3137 Sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırımdan evine doğru yürüyen gence bir anda 3 sokak köpeği saldırmaya başladı.
Koşarak bir marketin önüne gelen vatandaş eliyle köpekleri uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Panikle düştüğü yerde köpekleri ayaklarıyla uzaklaştıran vatandaş ısırılmaktan kurtulamadı. Dizinde ısırık izini fark eden vatandaş hastaneye giderek kuduz aşısı yaptırdı. Köpeklerin saldırı anı ve vatandaşın tekmeleriyle kurtulma ani bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş ise çocukların güvenliği ve daha ciddi olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve davet etti.Olayın görüntülerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği marketin sahibi Fatih Sefer, “Dün akşam saatlerinde 3 köpek sokaktan geçti. Daha sonra bir ses duydum. Köpekler bir müşterimize saldırdı. Yere düştüğünü gördüm gidip baktım. Görüntülerden olayı gördüm. Elleriyle köpekleri korkutmaya çalışıyor ama korkmadı saldırdı. Köpeklerin bir gün saldıracağını biliyordum. O köpekler burada başı boş dolaşıyordu. Saldırdılar sonunda. İlk kez böyle bir olay oldu” dedi.

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