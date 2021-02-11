Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sokak köpeklerinin 'kedi savaşı' vatandaşı isyan ettirdi

Sokak köpeklerinin 'kedi savaşı' vatandaşı isyan ettirdi

Güvenlik kamerası

Köpek Kamera Güvenlik Kamerası Sokak Köpekleri Saldırı 

-Parçalanan branda
-Dükkan detay
-Esnaf ile röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kediyi yakalayamayan köpek, esnafın brandasını parçaladı İSTANBUL

- Üsküdar'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi, cadde üzerindeki bir manavın önündeki yüksek alana çıkarak kurtuldu. Kediye, ulaşamayan köpekler manav dükkanının brandasını parçaladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da bulunan bir manav dükkanın önünde gece saatlerinde meydana geldi. Sokakta köpeklerin saldırısına uğrayan bir kedi cadde üzerinde bulunan manav dükkanına ait yüksek bir alana tırmanarak kurtulmaya çalıştı. Uzun süre boyunca kediye ulaşmak için çabalayan çok sayıda köpek, başarısız olunca manav dükkanının brandasını parçaladı. Köpeklerin parçaladığı branda kullanılamaz hale geldi. Köpek saldırısının yaşandığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. "Sahibi akşam sokağa bırakıyor" Çevre esnafı Kaan Kuyucaklı, "Burada bir köpek çetesi var. Sürekli olarak buradan geçen kedilere ve insanlara saldırıyor. Saldırgan köpek, sahiplendirilmiş olmasına rağmen akşam tekrar sokağa bırakılıyor. Bu konuda büyük bir problem yaşıyoruz. Bekliyoruz, biz de bir şey yapamıyoruz. Görüntülerde de yer aldığı gibi esnafın malına da zarar veriyor" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı