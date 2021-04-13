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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sokak köpeklerini önce dövüştürdüler, sonra sopayla dövdüler

Sokak köpeklerini önce dövüştürdüler, sonra sopayla dövdüler

- Köpeklerin dövüldüğüne ait görüntüler

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Sokak köpeklerini sopayla döven şahıs kameralara yansıdı TEKİRDAĞ

Acımasız Köpek Sokak Köpekleri Hayvan Sokak Hayvanları 


- Tekirdağ’da kimliği bilinmeyen birkaç kişinin, boş bir arazide sokak hayvanlarını önce dövüştürdüğü, akabinde ise sopayla dövdüğü anlar kameralara yansıdı. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gerçekleşen olay, insanların acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Pınarça Mahallesi’nde gerçekleştiği öğrenilen olayda, bir kişinin sokak köpeklerini sopayla dövmesi yürekleri burktu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, sokak köpeklerinin bölgede dövüştürüldüğü, akabinde ise sopayla dövüldüğü iddia edildi. Olaya ait paylaşılan görüntülerde de bir kişinin sopayla sokak köpeklerine acımasızca vurduğu görülüyor. (FB-SO-Y)
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