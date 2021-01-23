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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokak köpekleri çocuklara saldırdı

Sokak köpekleri çocuklara saldırdı

Sürü halinde gezen köpeklerden görüntü

Köpek Sokak Köpekleri Saldırı Hayvan 

-Vatandaşın şikayeti görüntü
-Saldırıya uğrayan çocuklardan görüntü
-Detay Görüntüler

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Mardin’de sürü halinde gezen başıboş köpekler çocuklara saldırdı. Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri çocuklara saldırdı. Köpeklerden korkan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sokak köpeklerinden rahatsız olan vatandaşlar, hayvanların toplanıp barınaklara götürülmesini istedi. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklar da korku halinde bölgeden uzaklaştı.
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