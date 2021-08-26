Sokak köpeğinden korktuğu için kaynar su dökmüş



- Adana’da ısıttığı suyu sokak köpeğinin üzerine döken özel güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahsın ifadesinde, “Ben köpeklerden korkuyorum. İşe gelirken bana birkaç defa da saldırmıştı. Onu korkutmak amaçlı su döktüm” dediği öğrenildi.Olay, 22 Ağustos’ta merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşların beslediği bir sokak köpeğini, site sakinleri üzerine sıcak su dökülmüş halde yaralı buldu. Suyu dökenin sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K. olduğunun iddia edilmesi üzerine yönetim, güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise M.E.K.’nın güvenlik kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise can havliyle kaçtığı görüldü.

Bunun üzerine site yönetimi M.E.K.’nın işine son verdi.Olayın sosyal medyada yayılması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik görevlisi M.E.K.’yı her yerde aramaya başladı.

Yapılan çalışmada şüpheli M.E.K. Gürselpaşa Mahallesi’nde ağabeyinin evinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlan M.E.K. adliyeye sevk edildi. Zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlının ifadesinde ise “Ben köpeklerden korkuyorum. Bu köpek de işe gelirken bana birkaç kez saldırdı. Ben de köpeği korkutup buradan uzaklaştırmak için üzerine su döktüm” dediği öğrenildi.

