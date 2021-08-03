- Sokak köpeği boğulan gencin başından ayrılmadı

-Yanı başında köpeğin beklemesi

-Köpek ve cesetten genel detay

-Babanın ceset başına gelmesi

-Cesede son bir kez bakması

-Gencin bulunduğu yer



( ADANA )- Adana’da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cenazesi bu sabah bulundu- Çok sevdiği sokak köpeği ise gencin cesedinin başından biran olsun ayrılmadı- Babanın da oğlunun cansız bedeninin yanı başına oturarak son kez bakması yürek yaktı ADANA



- Adana’da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bu sabah bulundu. Çok sevdiği sokak köpeği ise gencin cesedinin başından biran olsun ayrılmadı. Edinilen bilgiye göre, olay dün merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Ahmet Alabacı, 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre arkadaşlarıyla birlikte yüzen Alabacı, yorulunca boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine Alabacı’yı arkadaşları kurtarmak istedi ancak onlar da boğulma tehlikesi atlatınca onu bırakıp kendi canlarını kurtardılar. Alabacı ise bir süre sonra suda kayboldu. Sulama kanalındaki dünkü arama çalışmaları sonuç vermeyince savcılık kararıyla kanalın suyu kesildi. Sabah saatlerinde ise gencin cansız bedeni suya girdiği yerin 5 kilometre uzağında bulundu. Gencin cansız bedeni sudan çıkartılınca çok sevdiği sokak köpeği cesedin başından bir an olsun ayrılmadı. Baba Salih Alabacı da oğlunun cenazesinin başına oturarak ona son kez baktı. Babanın bu bakışı yürekleri dağladı. Cenaze otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (FKE-

