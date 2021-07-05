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Sokak köpeği 8 yaşındaki Mehmet'in yanağını koparıyordu
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sokak köpeği 8 yaşındaki Mehmet'in yanağını koparıyordu

Sokak köpeği 8 yaşındaki Mehmet'in yanağını koparıyordu

KÖPEK DETAYLARI

Sokak Köpeği Sahil Yolu Sokak Köpekleri Saldırı Kağıt Toplayıcısı 

-ÇOCUĞUN DETAYLARI
-BABASI İLE RÖP.
-ÇOCUĞU KURTARAN KAĞITÇI
-KAĞIT TOPLAYAN ÇOCUK İLE RÖP.

( BURSA ) -- Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan küçük Mehmet'in yüzündeki iz kalıcı olacak BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde 8 yaşındaki bir çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Mehmet Alper Doğan'ı bir kağıt toplayıcısı kurtardı. Küçük çocuğun yüzündeki izin kalıcı olacağı öğrenildi. Olay sahil yolu İznik Orman İşletme Şefliği önünde yaşandı. Orman İşletme Şefi Kamil Doğan’ın oğlu olan 8 yaşındaki Mehmet Alper Doğan şefliğe gitmek için yolun karşından geçerken bir anda başıboş gezen sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O esnada orada kağıt toplayan bir genç çocuğu kurtardı. Küçük Mehmet yüzünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Alper Doğan tedavi altına alındı. Doktorlar Küçük Mehmet’in yüzündeki yaranın izinin ömür boyu kalacağını ifade ettiler. Köpek tarafından ısırılan Mehmet Alper Doğan’ın tedavisi sürürken, kağıt toplayıcısı ve baba Kamil Doğan yaşadıklarını anlattılar. (İA-İHS)
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