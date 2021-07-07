Sokak köpeği 6 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattı

-Narin ve Turan Yüksel’in olayın gerçekleştiği yerdeki görüntüsü

-Turan Yüksel’in olayın gerçekleştiği yeri göstermesi

-Baba Murat Yülsel röp.

-Saldırıya uğrayan Narin Yüksel röp.



( AFYON KARAHİSAR) -- Sokakta oyun oynayan küçük kız köpel saldırısı sonrası başından ve kulağından yaralandı- Köpek saldırısı sonrası kafasına 9 dikiş atılan küçük kız yaşadığı korkuyu dili döndüğünce anlatmaya çalıştı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ağabeyi ile birlikte oyun oynamak için sokağa çıkan 6 yaşındaki kız çocuğuna başıboş sokak köpeği saldırdı. Yere yatırıp üzerine çıktığı küçük kıza dehşeti yaşatan köpek, çocuğu kafasından ve kulağından ısırırken, talihsiz kızın kafasına 9 kişi atıldı. Olay, Stadyum Mahallesi, Örnek Evler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki Narin Yüksel ağabeyi Turan Yüksel (9) ile oyun oynamak için sokağa çıktı. Bu sırda küçük çocukların yanına gelen bir sokak köpeği bir anda çocuklara saldırdı. Narin Yüksel saldırıdan kaçamayınca köpek küçük kız yere yatırıp üstüne çıktı ve kafasın ile kulağından ısırdı. Kardeşini köpeğin ısırdığını gören ağabeyi Turan Yüksel ise bağırarak yardım istedi. Sesi duyan Yüksel ailesinin komşuları Fadime Özdemir ise olaya müdahale edip küçük kızın birkaç dakikalık bir uğraşın ardından küçük kızı köpeğin altından almaya başardı. Aile çocuklarını kanlar içinde görünce ne yapacağını şaşırdı! Köpekten kurtulan küçük çocuk hemen ağabeyi ile koşarak evine gitti. Evde çay içtikleri sırada koşarak yanlarına gelen çocuklarından Narin Yüksel’i kanlar içinde gören baba Murat Yüksel ve anne Atiye Yüksel hemen çocuklarını araçlarına bindirerek Dinar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Burada küçük kızın kafasına 9 dikiş atılırken, kulağındaki ısırığa ise müdahale etti. “Ben çocuğumu sokaktan bulmadım” Olayın ardından polis ve belediyeye şikayetçi olduklarını söyleyen baba Yüksel, kızı ile oğlunun büyük korku yaşadığını kaydetti.

Baba Yüksel, “Oğlum kızımı alarak koşarak eve geldi ve bir baktım kızım kanlar içinde. İsmini bilmediğim bir komşum çocuğumu köpeğin altından kurtarıyor. Bunun önlemini alsınlar. Benim çocuğumun başına gelen başka çocukların başına da gelebilir. Ben çocuğumu sokaktan bulmadım, kimse de bulmadı. Bunu kim besliyor, kim barındırıyorsa bunun önlemini alsın. Sorumlusu hesabını kanun önünde bana verecek” dedi.

Yara izleri olayın ciddiyetini gözler önüne sordu Köpeğin saldırısına uğrayan Narin Yüksel ise olaydan dolayı çok korktuğunu kaydederek dili döndüğünce yaşadığı dehşeti anlatmaya çalıştı. Köpeğin saldırısı sonrası ailesi tarafından hastanede fotoğrafları çekilen küçük kızın yara izleri ise olayın ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Olay sonrası bölgeye gelen belediye ekipleri saldırgan köpeği bulup barınağa götürmek için çalışma yaptı. (GC-

