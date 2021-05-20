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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sokak kedisinden ölen kediye kalp masajı

Sokak kedisinden ölen kediye kalp masajı

İki sokak kedisinin ölen kedinin başında nöbet tutması.

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-Bir Başka kedinin ölen kediye masaj yapması.

( KÜTAHYA - ÖZEL)- Ölen bir başka kediyi hayata döndürmek için kalp masajı yaparcasına göğsüne ağzı ve patisiyle dokundu- Sokak arkadaşının başında dakikalarca adeta nöbet tutması görenleri şaşırttı- Yürekli ısıtan durum cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı KÜTAHYA

- Kütahya'da sokak kedisinin, ölen başka bir kediyi hayata döndürmek için adeta kalp masajı yaparcasına göğsüne ağzı ve patisiyle dokunup dakikalarca başında nöbet tutması görenleri şaşırttı. Cedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde hayatını kaybeden kedi, iki ayrı kediyi adeta hüzne boğdu. Bir kedinin ön patileriyle ölen kedinin kalbinin bulunduğu yere yumuşak ritimle sürekli dokunarak adeta kalp masajı yaptı. Sokak kedisinin bu işlemi, aralıklarla yaklaşık 15 dakika boyunca sürdürdü. Yürekli ısıtan bu durum, cep telefonu kamerasına yansıdı. (EFE-Y)
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