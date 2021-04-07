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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sokak kedileri ev sahibi oldu

Sokak kedileri ev sahibi oldu

Kedi evlerin görüntü,

Farkındalık Estetik Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-Lemzi Çöplü açıklama,
-Şeyda Çimen açıklama

( ÇORUM )- Çorum Belediyesi, sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 38 kedi evi yaptırdı- Kedileri yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak kedi evleri belirlenen bölgelere yerleştirilmeye başlandı ÇORUM

- Çorum Belediyesi’nin kendi atölyelerinde üretilen kedi evleri sokak kedilerini yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan koruyacak. Çorum’da yaşayan her canlının ihtiyaçlarına yönelik projeler hayata geçiren ve sokaktaki canlıları unutmayan Çorum Belediyesi, kedi evlerini şehrin belirli bölgelerine yerleştirmeye başladı.
Sıcak ve soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir alan olarak tasarlanan kulübeler dış hava koşullarına dayanıklı olduğu kadar estetik görünümüyle de dikkat çekiyor. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında belediye olarak olarak 38 kedi evi yaptırdıklarını söyledi.

Kentteki mahalle muhtarlarının da görüşlerini alarak ihtiyaca göre belirlenen yerlere kedi evlerini bıraktıklarını ifade eden Çöplü, “4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü olarak kutlanıyor. Çorum Belediyesi olarak biz de “Sokağımızın kedisi, sokağımızın köpeği” anlayışıyla bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de kedi evlerimiz. Sokak kedilerimiz için 38 tane ev hazırladık. Muhtarlarımızla birlikte sokak hayvanlarımızın yoğun olduğu bölgelerde, gönüllü beslemecilerimizle birlikte tespit edilen yerlere kedi evlerini koyacağız. Muhtarlarımızla her konuda olduğu gibi bu konuda da istişareler yaparak Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle ortak çalışmalar yürütüyor. Sokağımızın kedisi, sokağımızın köpeği düşüncesiyle sokak hayvanlarına sevgiyi ön plana çıkarak çalışmalarımız devam ediyor.” şeklinde konuştu.
Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Çorum Temsilcisi Şeyda Çimen ise, Çorum Belediyesinin hayvan dostu çalışmalarını takdirle karşıladıklarını vurgulayarak, “Çorum Belediyesinin yaptırdığı 38 tane kedi evini muhtelif yerlere koyacağız. Hayvan haklarıyla alakalı, hayvanlarla alakalı bu dönemde böyle bir çalışma yaptıkları için Belediye Başkanımıza ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (MMY-BÖ)
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