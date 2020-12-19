Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik ekip kurdu

Mama dağıtılan köpeklerden detay

Hafta Sonu Hayvan Severler Köpek Hayvan Sokak Hayvanları 

-farklı noktalara mama dağıtılmasından detay
-Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Serpil Gülen ile röp
-mama dağıtımı

( KARABÜK )- Kısıtlamada aç kalan sokak hayvanları için kuru mama dağıttılar KARABÜK

- Karabük’te hayvan severler, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama dağıttı Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Serpil Gülen sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için 80 kişilik gönüllü ekip kurdu. İlçe ilçe, köy köy gezen ekipler farklı noktalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına kuru mama dağıtımı yaparak doyurdular. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Serpil Gülen, pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan dolayı yemek bulma güçlüğü çeken sokak hayvanları için 80 kişilik ekip kurduğunu söyledi.

Gülen, amaçlarının kırsal, orman, çöplük ve mezarlık alanlarında bulunan sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak olduğunu kaydetti.
Kurtarılması gereken hayvanları da alıp tedavilerini yaptıklarını ifade eden Gülen, “Bu şekilde bir çalışmamız var. Sokakta yaşamaya çalışan canların yaşamasına izin versinler. Barınaklara şikayet etmesinler. Barınaklara aldırmasınlar. Oralar bir canlının yaşayabileceği ortam değil” diye konuştu.
(RB-OA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement