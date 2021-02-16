Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar

-Gençlik Liderleri mama verme görüntü,

-Meydanda beslenen köpekler,

-hayvan barınağı görüntüsü



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına zabıta ekipleri ve gençlik merkezi liderleri yetişti. Zabıta ekipleri ve gençlik merkezi liderleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleri ile besledi. Kar yağışında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmayan zabıta ekipleri ve gençlik merkezi liderleri yoğun kar yağışı ile gün boyunca ilçe genelindeki sokak hayvanları için mama ve su servisi yaptı. Zabıta ekipleri ve Taşova Gençlik Merkezi çalışanları belirli aralıklarla sokak hayvanları için mama dağıtmaya devam edeceğini kaydedip, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler. (SS-SLH-Y)



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