Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar

Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar

Zabıta mama verme görüntü,

Gençlik Merkezi Hayvan Barınağı Zabıta Kar Yağışı Sokak Hayvanları 

-Gençlik Liderleri mama verme görüntü,
-Meydanda beslenen köpekler,
-hayvan barınağı görüntüsü

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına zabıta ekipleri ve gençlik merkezi liderleri yetişti. Zabıta ekipleri ve gençlik merkezi liderleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleri ile besledi. Kar yağışında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmayan zabıta ekipleri ve gençlik merkezi liderleri yoğun kar yağışı ile gün boyunca ilçe genelindeki sokak hayvanları için mama ve su servisi yaptı. Zabıta ekipleri ve Taşova Gençlik Merkezi çalışanları belirli aralıklarla sokak hayvanları için mama dağıtmaya devam edeceğini kaydedip, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler. (SS-SLH-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı