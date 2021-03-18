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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sokak hayvanlarına yiyecek ve mama bırakıldı

Sokak hayvanlarına yiyecek ve mama bırakıldı

Karlı arazilerde hayvanların görüntüsü

Koruma Müdürü Demirli Arazi Aracı Harekete Geç Sokak Hayvanları 

-Yavru köpeklerin yem ve mama yemesi
-Ekiplerin mama ve yiyecek dağıtması, bırakması
-Köpeklerin yemesi
-Tarım müdürü Röp.
-Doğa koruma müdürü Röp.
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için kent genelinde hayvanlara yiyecek bıraktı. Zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçen ekipler kent genelinde sokak hayvanları için çalışma yaptı. Ekipler, arazi aracıyla tüm bölgeyi gezerek hem hayvanların kontrollerini sağladı hem de hayvanların karnını doyurdu. Konuyla ilgili bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Valimiz Hamza Aydoğdu’nun talimatları ile ilimizde bulunan sokak hayvanlarını belirli aralıklarla besliyoruz. Onlara mama bırakıyoruz, diğer yemek artıklarını bırakıyoruz. Onları besleyerek yaşama tutunmalarını sağlıyoruz. Amacımız her canlının yaşamasını sağlamak, her canlıya değer vermek. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Necati Gökçe ise, “Belirli aralıklarla sokak hayvanlarını özellikle soğuk günlerde yem ve mama desteği vermek üzere çalışıyoruz. Onlara bir nebze de olsun kışın soğuk günlerinde yem ve mama desteği veriyoruz. Onların rahat etmesini sağlamak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

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