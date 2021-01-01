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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sokak hayvanlarına mama geldi

Sokak hayvanlarına mama geldi

Barınaktan detay

Hayvan Severler Hayvan Sokak Hayvanları 

-Barınaktaki hayvanlardan detay
-Hayvan severlerin mama vermesi
-Belediye Başkanının açıklamaları
-Mamaların depoya taşınması

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Sokakta yaşayan hayvanlar için sayısız yardım faaliyetinde bulunan Derin Mermerci, Ardahan’daki can dostları da unutmadı. Mermerci, başta Ardahan olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki barınaklara kiraladığı tırla mama gönderdi.Konuyla ilgili açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Kıymetli hemşerilerim hayvan severlerimiz Ardahan’daki Belediyemiz Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve sokak hayvanlarımıza mama göndermeye devam ediyorlar. Daha önce de büyük çapta gelen de oldu en büyük çapta sevkiyat bu oldu. Sayın Derin Mermerci hanımefendi öncülüğünde geldi. Doğa ve dünya sadece insanların değil. Yeşillin, otun, karıncanın ve sokak hayvanlarımızın da. Bu dengeyi koruyabilirsek yaşanılır bir dünya olur. Bizler diğerlerini yok sayarsak ve sadece biz yaşayacağız derseniz öyle olmuyor.Biz mazbatamızı aldığımızda dedik ki bize çiçek göndermeyin mama gönderin. Devamını bekliyoruz. Bu karda kışta kar yağdığı zaman sokak hayvanlarımız yiyecek bulamıyor. Barınaktaki hayvanlarımız sokaktaki hayvanlarımızdan daha iyi durumda. Buradan da duyan kişilere sesleniyorum, serhat Ardahan’ımızın sokak hayvanlarına ilginizi rica ediyoruz. Gönüllülerimizle belediye personelimizle, ilgili müdürlüğümüzle üstümüze düşeni değil yapılması gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ardahan Belediyesi olarak Derin Mermerci’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

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