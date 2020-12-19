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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sokak hayvanlarına mama bıraktılar

Sokak hayvanlarına mama bıraktılar

Gençlerin sokakları dolaşması

Bild Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-Sokak hayvanlarına mama bırakılması
-Kent merkezinden ve çalışmadan detay
-Gençlik Merkezi Başkanının açıklamaları

( ERZURUM ) ERZURUM

- Geçen hafta “onlar bize emanet” diyerek ilçenin yüksek kesimlerindeki alanlara ekmek ve yem bırakarak yaban hayvanların aç kalmasını önleyen Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi Gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için de seferber oldu. Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi’nin gönüllü gençleri, bu hafta da sokak hayvanları için seferber oldu. Mart ayından beri ülkede devam eden korona virüs sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için park ve bahçelere mama bırakan Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi’nin gönüllü gençleri, Başkan Mahmut Uçar’ın destekleriyle yerine getirdikleri bu insanlık görevinden dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler. İlçeye bağlı 44 mahalleyi tek tek gezerek sokağa çıkma sürecinde can dostu sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakan Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi gönüllüleri, “sokağa çıkma kısıtlaması süresince Yakutiye Belediyesi’ne bağlı mahalleleri dolaşarak ulaşabildiğimiz bütün sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını gidermemize vesile olan Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dediler. Uçar; "Sokak hayvanlarımızın aç kalmasına gönlümüz razı olmaz" Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle, Belediye olarak gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini kaydetti.
Uçar, bu süreçte sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini ve kendilerinin de bu durumdan üzüntü duyduklarını kaydederek, “Gücümüz yettiğince sadece bu süreçte değil her zaman sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bize bu hususta destek veren Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi’nin vefalı gençlerini canı gönülden tebrik ediyorum. Büyük bir insanlık görevini yerine getiren gönüllü genç kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.
Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Muhammet Ali Koç, ‘Sokak hayvanlarına yönelik bir çakışma yaptık. Önce yaban hayatına yönelik bir çalışma yaptık. Bugün de kent merkezinde sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımı yaptık’ dedi.

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