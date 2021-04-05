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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sokak hayvanlarına bahçesinde bakıyor

Sokak hayvanlarına bahçesinde bakıyor

-Bahçede kulübede duran köpekler

Köpek Hayvan Sokak Hayvanları Trol 

--Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu açıklaması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan Elif Yıldız Nasuhoğlu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aç kalan sokak hayvanlarını bahçesinde oluşturduğu özel alanda her gün besliyor. 4 yıldır bahçesinde sokak hayvanlarına baktığını belirten Elif Yıldız Nasuhoğlu, ''Elimden geldiği kadar sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyorum. Yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyorum. Onların sağlık kontrollerini yaptırıyorum. Sokak hayvanlarının yaşamları çok zor. Amacım, her zaman sokak hayvanlarının yardıma ihtiyacı olduğuna vurgu yapmak. Bütün insanları sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını rica ediyorum. İstedikleri sadece bir kap mama, bir kap su ve azıcık sevgi. Lütfen onların yaşamlarına destek olalım. Duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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