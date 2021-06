Sokak hayvanlarına adanmış bir ömür

--Genel detaylar

- İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ayşe Ertaç, 14 yıldır her gün iki minibüs değiştirerek belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğünde kedilerin temizliğini ve bakımını yapıyor. Gönüllü olarak hayvanların bakımını yapan Ayşe Ertaç, "Hayvanlar benim evlatlarım. Hafta sonu bile gelip müdürlükte tedavisi devam eden hayvanları kontrol ediyor, onları temizleyip bakımlarını yapıyorum. Bu benim için mutluluk kaynağı. Huzur veriyor" dedi.

71 yaşındaki Ayşe Ertaç, 2000 yılından beri sokak hayvanları gönüllüsü olarak çalışmalarını sürdürüyor. 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren Doğayı, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğinin başkanlığını 2 yıl önce devralan Ayşe Ertaç, Gaziemir Belediyesinde “Sokak Hayvanı Gönüllü Anneliği” görevini de gönüllü olarak üstleniyor. Ertaç, Gaziemir Belediyesinin bakımını yaptığı kedileri, 14 yıldır her gün besliyor. Ayşe Ertaç, ilerleyen yaşına rağmen kediler için her gün zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Her sabah Irmak Mahallesi’ndeki evinin yakınından minibüse binen Ertaç, ilçe merkezine geliyor. Burada ikinci minibüse binen Ayşe Ertaç, hastane kavşağından yürüyerek Veteriner İşleri Müdürlüğüne ulaşıyor. Tedavisi yapılan kedilerin bulunduğu alana ulaşan Ertaç’ın ilk işi, önlerinde devamlı mamaları olmasına rağmen sabırsızlıkla yolunu gözleyen kedilere kendi elleriyle yaptığı yemekleri vermek ve onları mutlu etmek oluyor. Ayşe Ertaç, daha sonra kedilerin suluklarını yıkıyor ve suluklara taze su dolduruyor. "Hayvanlar benim evlatlarım" Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün tedavi ve bakımlarını yaptığı sokak kedilerine, 2007 yılından bu yana Sokak Hayvanı Gönüllü Annesi olarak gönüllü bakım yapan Ayşe Ertaç, “Bu içten gelen bir şey. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlar benim evlatlarım. Hafta sonu bile gelip müdürlükte tedavisi devam eden hayvanları kontrol ediyor, onları temizleyip bakımlarını yapıyorum. Bu benim için mutluluk kaynağı. Huzur veriyor. Belediyemizin yeterli kaynağı ve personeli olmasına karşın ben yine de bu görevi yapıyorum. Sağ olsunlar, onlar da benim hayvanlarla buluşmamı engellemiyorlar, aksine çok güzel bir iş birliği içinde çalışıyoruz” dedi.

Başkan Arda tarafından plaketle onurlandırıldı Zor durumdaki kedileri evinde de beslediğini belirten ve “Yıl boyunca evime 100’den fazla hayvan girip çıkıyor. Bakımını yaptığım bu hayvanları sahiplendirerek yuva sahibi yapıyorum” diyen Ayşe Ertaç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın kendisini onurlandırdığını da belirterek, “Gaziemir Belediye Başkanımız Halil Arda, sokak hayvanları için yürüttüğüm gönüllü çalışmadan dolayı beni plaket ile onurlandırdı. Neredeyse ağlayacaktım. Çok mutlu oldum. Benim canla başla koşturduğumu görüp beni onurlandıran Başkanımız Halil Arda’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar daha duyarlı olmalı Doğayı, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğinin başkanlığını yürüten Ayşe Ertaç, yurttaşlara sokak hayvanlarına sahip çıkma çağrısı yaparak şunları söyledi: "2004 yılında sokağa, ormanlık alana bırakılan hayvanları kurtarmak için Menderes Deliömerli Köyü'ndeki ormanlık bir alana Nebiha Deprem Şopengazi Barınağını kendi ellerimizle inşa ettik. Barınak, o günden beri hayvanlarımıza yuva oluyor. Orada yardıma muhtaç can dostlarımızın bakımlarını üstleniyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan tek beklentimiz sokak hayvanlarına sahip çıkmaları, onları korumaları ve sahiplenmeleri. Belediyemiz elindeki imkânları sonuna kadar kullanmaya çalışıyor. Vatandaşlarımızın da duyarlı olması ve belediyemize gönülden destek vermesi sokak canlarımız için çok önemli."