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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokak hayvanları için kurduğu tezgahta eşyalarını satıyor

Sokak hayvanları için kurduğu tezgahta eşyalarını satıyor

Parktan görüntü

Alışveriş Köpek Gesi Hayvan Sokak Hayvanları 

-İpek’in açtığı tezgahtan görüntü
-Hayvan resimlerimden ve İpek’ten görüntü
-Sattığı eşyalardan görüntü
-Kadınlar ile Küçük İpek’in konuşması
-Alışveriş yapanlar
-İpek Uluyurt ile röportaj

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te, 10 yaşındaki İpek Uluyurt, çoğu kendisinin olan eşyaları satarak elde ettiği geliri sokak hayvanlarına mama alarak harcıyor. 75.Yıl Mahallesi’nde oturan İpek Uluyurt, kış şartlarında zorlandıklarını gördüğü sokak hayvanlarına yardım etmek istedi. Uluyurt, evinin yakınındaki parkta tezgah açarak çoğu kendine ait kitap, oyuncak ve akrabalarından tedarik ettiği el yazması gibi eşyaları satmaya başladı.
Üzerinde, “Bizim kadar yaşam hakkına sahipler’’, ‘’Doğanın dengesi hayvanlarla korunur’’, ‘’Hayvanları koruyun’’, ‘’En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne soru sorarlar, ne de kusur, kabahat bulurlar’’ yazılı kedi ve köpek resimlerinin yer aldığı afişleri de altında bulunduğu kamelyanın etrafına astı. Sokak hayvanlarına mama almak için satış yaptığını söyleyen İpek Uluyurt “Eşyaların çoğu bana ait. Bazılarını da akrabalarımdan aldım. Hayvanları o kadar çok seviyorum ki. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Evimde de bir kedim var. Arada bir gelenler oluyor. Satış yapabiliyorum. Görenler, ‘çok iyi bir şey yapıyorsun, aferim sana’ diyorlar. Hayvanlara yardım etmek beni çok mutlu ediyor.’’ dedi.
Tezgahtan alışveriş yapan Ali Dedeçam ise, ’’Çok güzel bir şey. Duyarsız kalmayalım. Alışverişimizi yapalım’’ diye konuştu.

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