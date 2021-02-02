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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Sokak arasında silahlı kavga : 1 ağır yaralı

Sokak arasında silahlı kavga : 1 ağır yaralı

-cep telefonu görüntüleri

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--olay yeri
--ekipler
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ’da iki gurup arasında sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı olayda E.Ç.’nin tabancasından çıkan kurşun ile karşı guruptaki F.K. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ile polis özel hareket ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli E.Ç. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. (CK-HIV-
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