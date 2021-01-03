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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokak aralarındaki hız kazayla son buldu...O anlar kamerada

Sokak aralarındaki hız kazayla son buldu...O anlar kamerada

OTOMOBİLİN İLERLEMESİ

Kamera 

-BAŞKA BİR OTOMOBİLİN SOKAKTAN ÇIKMASI
-KAZA ANI

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da iki otomobilin sokak arasında hızlı hareket etmesi kazayla sonuçlandı. Can kaybının yaşanmadığı kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokak arasında hızla ilerleyen sürücüler, sokakların kesiştiği yerde çarpıştı. Çarpışma anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücülerin dikkatsizliği pahalıya patladı. Can kaybının veya yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.Sokaktaki diğer araçlarda da maddi hasarın meydana geldiği kazada, mahalledeki vatandaşların da yüreği ağzına geldi.
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