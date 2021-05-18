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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sokağı boş görünce klinik önündeki çiçekleri böyle çaldı

Sokağı boş görünce klinik önündeki çiçekleri böyle çaldı

-Güvenlik kamerasından görüntüler

Hastane Kamera 

--Olay yerinden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ )- Saksıdaki çiçekleri tek tek koparıp çantasına doldurdu KOCAELİ

- Kocaeli’de tam kapanma günlerinde boş sokakta gezen bir şahıs, cadde üzerindeki bir diş kliniğinin bahçesinde bulunan çiçekleri kopartarak çaldı. Kökünden söktüğü çiçekleri poşetine dolduran şahsın rahat tavırları kameralara yansıdı. Olay 16 Mayıs günü Kocaeli’nin İzmit ilçesi Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan özel bir diş kliniğinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 günlük tam kapanmanın son gününde sokakta gezen kimliği belirsiz bir şahıs, özel bir diş hastanesinin önünden geçtiği esnada saksılara dikilmiş çiçekleri fark etti. Çiçekleri uzun uzun inceledikten sonra sokakta kimsenin olmadığını gören şahıs, çiçekleri teker teker kökünden kopararak çantasına koyarak çaldı. Çiçeklerin tümünü çalarak olay yerinden uzaklaşan şahsın rahat tavırları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Klinik yetkilileri ise şahıstan şikayetçi olmadıklarını belirtti.
(FK-GY
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