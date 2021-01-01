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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sokağa doğanın sesi hakim

Sokağa doğanın sesi hakim

Sokaklardan detaylar

Polis Polis Ekipleri 

-Caddelerden detaylar
-Sahilden detaylar
-Dalgalardan detaylar
-Denizden detaylar
-Kuş cıvıltıları

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da insanların evlerine çekilmesi ile sokaklarda kuş cıvıltıları, ağaçların hışırtısı ve kıyıya vuran dalgaların sesi hakim.Çin’den bütün dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor. Yılbaşı nedeniyle dün başlatılan 80 saatlik uygulama sonrası insanlar evlerine çekildi. Kısıtlama nedeniyle Tekirdağ sokaklarında da sakinlik sürüyor.Sokağa doğanın sesi hakim olduKorona virüs salgınından korunmak ve kısıtlamanın gerekliliğini uygulamak için insanların evlerine kapanması sonrasında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sokaklarında doğanın sesi hakim. Kısıtlamanın olmadığı günlerde yoğun araç trafiği ve insan sesleriyle yankılanan sokaklarda kuş cıvıltıları, ağaç hışırtısı ve kıyıya vuran dalgaların sesi var.Kısıtlama kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de herhangi bir ihlale karşı sokaklardaki denetimlerini sürdürüyor.
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