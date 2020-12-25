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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Sokağa çıkma yasağı öncesi renkli görüntüler

Sokağa çıkma yasağı öncesi renkli görüntüler

Müzisyenlerden detay,

Hafta Sonu Kamera Sokak Sanatçıları Sokağa Çıkma Yasağı Güneşli 

-Porsuk Çayı'ndan detay,
-İki vatandaştan röportaj

( ESKİŞEHİR -ÖZEL) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi stres atmak için dışarı çıkarken Porsuk Çayı çevresinde müzik yapan sokak sanatçıları renkli görüntüler oluşturdu. Eskişehir halkı, güneşli günü de fırsat bilerek 2020 yılında son kez uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde stres atmak için sokakları doldurdu. Köpeğini gezdiren, fotoğraf çekilen ve kahve içen insanlar kameralara yansıdı. Adalar’ın her yerinden sokak sanatçılarının seslerinin duyulabilir olması ise pandemi süreci öncesindeki günleri anımsattı. Tüm dünyanın yaşadığı zorlu pandemi koşullarının neden olduğu moralsizlikten kurtulmak isteyenler, canlı bir Eskişehir gününü kaçırmak istemediklerini belirtti.
Çoğu vatandaşın maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralının ise bazı anlarda ihlal edildiği dikkatlerden kaçmadı. “Asla enerjisini kaybetmeyen bir şehir” Soğuk havaya rağmen pandemi öncesindeki hareketli günlerini andıran Eskişehir’de vatandaşlar, bu durumdan memnun olduklarını söyledi.

Dolaşıp kafa dağıtmak için dışarı çıkan Melisa Türk, “İnsanlar çökmüş ruh hallerini yükseltmeye çalışıyor. Eskişehir’in bu hallerini seviyorum, enerjisini asla kaybetmeyen bir şehir. Burada yaşamayı bu yüzden seviyorum. Halk dışarı çıkmaya korkuyor ama sonuçta bu da bir ihtiyaç” şeklinde konuştu.
“Sosyal mesafe çok önemli” Virüsün yayılımını engellemek için tüm kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Semih Çeviren ise şu ifadeleri kullandı: “İnsanlar sosyal mesafeye dikkat etmeli. Hava güzel olabilir ama bu kural göz ardı edilmemeli. Onun dışında huzurlu, kazasız, belasız bir yıl dilerim. Koronavirüsün bir an önce dünyadan hayırlısıyla yok olmasını isterim. İnşallah hepimiz için hayırlı bir yıl olur” (BB-Y)
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