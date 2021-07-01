Sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde 13 kişiye 52 bin lira ceza

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( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde 13 kişiye toplamda 52 bin 650 lira idari para cezası uygulandı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerine kadar denetim yaptı. Ekipler, saat 22.00 itibariyle uygulama noktalarında "izin belgesi" ile "HES kodu" kontrollerini başlattı. Denetimlerde kısıtlamaya uymayan 13 kişiye de toplamda 52 bin 650 lira idari para cezası uygulandı. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle tamamen sona erecek.

