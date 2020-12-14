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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu direk kavgası

- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu direk kavgası

-Direk tartışmasının ve direk dikilmesinden cep telefonu görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR)- İstemedikleri araziye direk dikilince vatandaş sokağa döküldü AFYON KARAHİSAR

Hafta Sonu Jandarma Elektrik Direği Alabalık Cep Telefonu 


- Afyonkarahisr’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu belediye tarafından bir araziye elektrik direği dikilmek istenince halk karşı çıkarak sokağa döküldü. Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde hafta sonu belediye ekipleri tarafından vatandaşların karşı çıktığı araziye elektrik direği dikilmek istendi. Direğin dikildiğini gören kalabalık bir grup belediye ekiplerini engellemek istedi. Belediye ekipleri ile vatandaşlar arasından arbede yaşanırken jandarma duruma el koydu. Bazı kişileri gözaltına alan jandarma ekipleri, direğin dikilmesini engelleyen vatandaşları ise sakinleştirmeye çalıştı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen istemedikleri direğin dikilmesine karşı koydukları görüldü.
(HK-Y)
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