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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla trafik denetimleri başladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla trafik denetimleri başladı

Denetimden detaylar

( BURSA ) BURSA

Polis Hafta Sonu Polis Ekipleri Trol 


- Bursa’da korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler ilk dakikalarda başladı.
Bursa’da trafik ve asayiş polisleri, araçları tek tek durdurarak kontroller yapıyor. 81 ilde saat 20.00’da sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Arasında yer alan Bursa'da da sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler ilk dakikalarda başladı.
Hafta sonu boyunca olan yasak kapsamında polis ekipleri de denetimleri sürdürmeye başladı.
Bursa’da şehir merkezinde oluşturulan denetim noktalarında trafik ve asayiş polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak gerekli kontrolleri yapıyor. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını dikkate almayarak sokağa çıkan sürücü ve yayalara ceza kesilirken, denetimlerin yasağın sona ereceği hafta sonuna kadar süreceği öğrenildi.
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