Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, cezadan kurtulamadılar

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, cezadan kurtulamadılar

caddelerden görüntü

Polis Para Cezası Yasaklar Sokağa Çıkma Yasağı 

-polisin araçları durdurması
-polisin ceza yazması
-detaylar

( HATAY )- Yasağı ihlal eden 4 kişiye toplam da 14 bin 600 lira para cezası kesildi HATAY

- İçişleri Bakanlığı tarafından 25-28 Aralık tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası, Hatay’ın Antakya ilçesinde yasaklara uymayan 4 kişiye toplam da 14 bin 600 lira para cezası kesildi. Cuma günü akşam saat 21.00 de başlayıp Pazartesi günü sabah saat 05.00 te sona erecek olan kısıtlamaları araçları ile sokağa çıkarak ihlal eden 4 kişi polis uygulamasına takıldı. Haklı gerekçe sunamayan 4 şahıs, yapılan kimlik sorgulamasının ardından kişi başına 3 Bin 600 Lira, toplamda 14 bin 600 Lira idari para cezası uygulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement