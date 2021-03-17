Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp marangoz atölyesindeki yangını izlediler

-İtfaiye erlerinin çalışmalarından genel ve detay görüntüler

-Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp yangın yerine gelen vatandaşlardan genel ve detay görüntüler

-Yangın yerinden detay görüntüler



( ADANA )- Seyhan'da marangoz atölyesi küle döndü ADANA



- Adana’da marangoz atölyesinde çıkan yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Mahallede bulunan vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasını unutup dışarı çıkarak merakla yangını izledi. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde bulunan marangoz atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, marangoz atölyesinden yangının yükseldiği gören vatandaşalar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

İtfaiye erleri yangına müdahale ettiği sırada vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını unutup evlerinden dışarı çıkarak merakla yanan iş yerini izledi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hala geldi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.



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