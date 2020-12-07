Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler

-ÜST ÜSTE YOLCULUK YAPMALARI

-MOTOSİKLETİN PLAKASINI MASKE İLE KAPAMALARI

-KENDİLERİNİ ÇEKENLERDEN GÖRÜNTÜYÜ İSTEMELERİ

-GÖRÜNTÜ 07122020_BURSA_6_KISI_BIR_MOTOSIKLETTE_AC.mp4 KODU İLE BURSA KLASÖRÜNDE...



( BURSA ) - BURSA



- Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını bir motosiklete 6 kişi binerek delen gençler plakayı da maske ile gizledi. Bursa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Fidyekızık Uludağ yolunda çiğneyen gençler, bir motosikletin üzerine 6 kişi binerek sokak sokak gezdi. Görenleri hayrete düşüren gençler, motosikletin plakasını da maske ile kamufle etmeye çalıştı. Motosiklette kimi peş peşe koltuğa otururken, kimi ise arkadaşlarının omuzunda yolculuk etti. Gençlerin kendilerini kaydeden kişilerden ise görüntüyü istemeleri "pes" dedirtti. Sağ salim motosikletten inen gençler daha sonra gözden kayboldu. (AU-AÇ-İHS)



loading...