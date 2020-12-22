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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaştan polise baklava ikramı

Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaştan polise baklava ikramı

Baklava ikramı

Bebek Polis Memuru Diyalog Sağlık Çalışanları Memur 

- Polislerin baklava alması
- Vatandaş ile polis arasında diyalog
- Röportajlar
- Denetim yapan Polisler detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’da akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir grup vatandaş, görevli polis memurlarına baklava ikramında bulundu. Polis memurları, kendilerine baklava sürprizinde bulunan vatandaşlara teşekkür etti. Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul’da akşam saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Bir grup vatandaş da kısıtlama sırasında görev yapan polislere jest yapıp mutlu etmek adına bir araya geldi. Vatandaşlar tarafından, görevli polis memurlarına baklava ikramında bulunuldu. Polise baklava ikram eden vatandaşlar, zorlu korona virüs sürecinde mücadele eden polislere jest yapmak adına böyle bir girişimde bulunduklarını belirtti.
Polis memurları da kendilerine baklava ikram eden vatandaşlara teşekkür etti. Bebeği henüz geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen bir polis memuruna da baklava ikram eden vatandaşlar, bebek için “Allah analı babalı büyütsün” dileklerinde bulundu. Polislere baklava ikramında bulunanlardan Murat Küçükönder, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor sürecin kahramanları olan değerli emniyet personelimize, bir nebze de olsa onların yanında olduğumuzu hissettirmek maksadıyla onlara sıcak baklava ikram ettik Böylelikle onlar da en azından motive oldu. Sağ olsunlar çok da sıcak karşıladılar bizi” dedi.
Baklava dağıtan bir diğer vatandaş Kenan Doğan, “Onlara bu zor görevlerinde başarılar diliyoruz. Allah kolaylıklar versin, Allah yardımcıları olsun” diye konuştu.
Naim Daş ise, “Böyle günde yağmur demeden, çamur demeden, emniyet müdürlerimiz, sağlık çalışanlarımıza bir nebze yanında olabilmek için, ağızlarını tatlandıralım diye böyle bir tatlı ikramında bulunduk” dedi.
(CGK-
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