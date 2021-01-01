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( SAMSUN ) Sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirli Cuma namazı SAMSUN



- Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı. Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün 21.00 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı bilgilendirmede sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazının belirli kurallar kapsamında serbest olduğunu duyurmuştu. Samsun'da vatandaşlar kısıtlama dolayısıyla evlerine yürüme mesafesindeki camilere giderek cuma namazını eda etti. Cuma namazında vatandaşlar fiziksel mesafe ve maske kurallarına uydu. Vatandaşlar, kısıtlamada cuma namazına gidebildikleri için memnun olduklarını dile getirdi. Kısıtlama 4 Ocak Pazartesi 05.00'e kadar sürecek.



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