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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında silahlı kavga: 1 yaralı

Sokağa çıkma kısıtlamasında silahlı kavga: 1 yaralı

Polis ekipleri detaylar

İlk Müdahale Polis Silahlı Kavga Silahlı Saldırı Saldırı 

-Boş kovan aranması detaylar
-Olay yeri detaylar

( SAKARYA )- Polis ekipleri, görgü tanıkları ile birlikte olay yerinde boş kovan aradı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde 1 kişi ayağından yaralandı. Polis ekipleri vatandaş ile birlikte olay yerinde boş kovan aradı. Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde bulunan Cuma Pazarı yanında bulunan Arif Ağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonucu silahını çıkartan şüpheli A.B.’yi ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.B., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatarak, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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